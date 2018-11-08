Возле стадиона "Динамо" в Минске 9 ноября на время матча запретят парковку

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парковка транспорта будет запрещена в районе минского стадиона "Динамо" 9 ноября на время проведения футбольного матча, сообщили БЕЛТА в ОГАИ Ленинского РУВД Минска.

Нельзя будет оставить машину по улицам Ульяновская, Свердлова, Кирова, Ленина, Комсомольская.

В матче 28-го тура чемпионата Беларуси сразятся минское "Динамо" и "Слуцк". Начало в 19.45.-0-