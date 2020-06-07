Возведение долгостроя "Грушевский посад" в Минске возобновится летом

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске объект сверхнормативного незавершенного строительства "Грушевский посад" в границах пр.Дзержинского и ул.Щорса, включающий многоквартирные жилые дома с подземными гараж-стоянками, продолжат возводить летом, сообщили БЕЛТА в администрации Московского района.

Строительные работы на объекте были приостановлены 31 марта. Заказчиком является ООО "Жилстройкомплект".

"Секции №1,2 объекта должны были ввести в эксплуатацию в конце июля 2019 года. В настоящее время процент строительной готовности - 93%. Секции №3,4 объекта планировали ввести в апреле 2020 года, однако пока показатель их готовности составляет 30%", - пояснили в администрации. Там обратили внимание, что этот объект находится на постоянном контроле. Проводятся рабочие встречи совместно с комитетом строительства и инвестиций Мингорисполкома с участием заказчика, подрядчика, держателей жилищных облигаций.

В настоящее время директор строительной компании сообщил руководству города, что работы на объекте будут продолжены, поскольку были привлечены кредитные средства иностранных инвесторов. Согласно предоставленному им графику строительно-монтажные работы в доме №3 возобновят в ближайшие два месяца: в секциях №1,2 - в июне, в секциях №3,4 - в июле. Начало возведения жилого дома №4 запланировано на август.

Всего в Московском районе в 2020 году планируется к вводу в эксплуатацию 103,5 тыс. кв.м жилья.-0-