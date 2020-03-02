Возведение мемориала "Урочище Пески" в Полоцке намерены завершить к 9 Мая

2 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Полностью завершить создание мемориального комплекса "Урочище Пески" в Полоцке намерены ко Дню Победы, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор ЖКХ Полоцка Александр Михалевич.

Сейчас на мемориале стоит часовня, есть Стена памяти с фамилиями погибших, которых удалось установить, а также с символами конфессий и религий - православия, католицизма, иудаизма и ислама. За последние месяцы строители сделали вход в виде креста. "В планах на ближайшее время обустроить стоянку, подвести к опорам электричество и установить памятник погибшим в войне 1812 года (при изучении документов выяснилось, что в районе возводимого мемориала шли сражения. - Прим. БЕЛТА). Завершить работы планируем к 9 Мая", - отметил Александр Михалевич.

Урочище Пески - массовое захоронение времен Великой Отечественной войны в Полоцке (рядом со Спасо-Евфросиниевским монастырем). В годы войны здесь размещался немецкий пересыльный лагерь для советских военнопленных "Дулаг-125". Сюда же привозили расстрелянных и повешенных из гражданского лагеря "Громы", закапывали заключенных городской тюрьмы и гестапо. На месте бывшего лагеря захоронены десятки тысяч жертв нацизма.

Жители Полоцка неоднократно поднимали вопрос об увековечивании памяти жертв лагеря и благоустройстве территории. В 2010 году с инициативой собрать деньги на будущий мемориал выступил Белорусский фонд мира. Сразу построить все не удалось, выполнили лишь часть работ. Возобновилось возведение мемориала в 2018 году. В июле прошлого года на комплексе прошла масштабная акция памяти.-0-