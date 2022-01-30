Врач: ответственное отношение человека к здоровью помогает диагностировать болезнь на ранней стадии

30 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Ответственное отношение человека к своему здоровью помогает диагностировать болезнь на более ранней стадии. Таким мнением поделился главный врач Пинской центральной поликлиники Игорь Киктенко, комментируя Послание главы государства белорусскому народу и парламенту, сообщает БЕЛТА.

"Президент ясно выразил свое отношение к здравоохранению: поддержка будет продолжаться, медицина останется бесплатной и будет совершенствоваться. Глава государства обратил внимание на то, что в Конституции предлагают закрепить норму об ответственности за свое здоровье. Медики позитивно восприняли предложение о введении выходного дня для каждого работника для прохождения диспансеризации. Это поможет на ранних этапах выявить заболевание и начать лечить его. Когда человек получает осложнение или хроническое заболевание, лечение требует много времени и затрат от государства и самого пациента", - подчеркнул Игорь Киктенко.

Главврач отметил: за последние два года в медицину вложены колоссальные средства, в том числе на это повлияла пандемия. "Большое внимание уделено обеспечению кислородной поддержкой. Для Пинской центральной больницы закупили дополнительное оборудование, увеличили число кислородных точек до 300 с возможностью раздвоения. За средства Минздрава, местного и областного бюджетов, спонсорской помощи приобретены ИВЛ и наркозно-дыхательные аппараты, гемодинамические мониторы, кислородные концентраторы. В 2022 году планируется дооснастить медучреждения рентгеновским оборудованием, аппаратами УЗИ, ИВЛ", - рассказал Игорь Киктенко.

Пинская центральная больница - межрайонный центр. Ей нужна реконструкция, но выполнить работы только за счет городского бюджета было бы невозможно. На помощь придут область и республика. "Принято решение, во-первых, с учетом пандемии увеличить количество инфекционных коек и построить на территории больницы инфекционный корпус. Площади позволяют. Во-вторых, реконструировать саму больницу. Работы планируется выполнять поэтапно. Вопрос не одного года. Сейчас проектная организация занимается подготовкой проектно-сметной документации", - добавил главврач.-0-