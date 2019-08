Регионы Врачи, психологи и косметологи проведут в Минске акцию для онкопациентов Фото из архива 21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социально-просветительское учреждение "Центр поддержки онкопациентов "Во имя жизни" 24 августа проведет в Национальной библиотеке Беларуси акцию для людей с онкологическими заболеваниями, сообщили БЕЛТА организаторы. Практическими рекомендациями поделятся известные белорусские врачи, мастер-классы и практикумы проведут психологи, косметологи, хореографы, художники и музыканты. Цель акции - помочь людям с онкологическими заболеваниями и их близким вернуться к полноценной жизни. В частности, специалисты поделятся медицинскими советами по реабилитации, проведут практические занятия по тренировке дыхания и пения, уходу за кожей во время и после лечения, расскажут о вкусных и полезных рецептах для онкопациентов и их близких. Начнется марафон в 11.40 с танцев. Специально к этому дню композитор Теймур Погосян написал музыку "Утро нового дня", а хореограф Александра Костина подготовила простые и символичные танцевальные па. Акция пройдет при поддержке портала Минздрава "Здоровые люди" и газеты "Медицинский вестник". В Беларуси более 307 тыс. человек с онкологическими заболеваниями. Только в 2018 году было выявлено около 50 тыс. новых случаев. Этот диагноз навсегда изменяет жизнь не только онкопациентов, но и их близких.-0-

