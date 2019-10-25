Временный автобус заменит троллейбус №14 в Минске 26-27 октября

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ремонтом тепловой сети, расположенной под ул.Тимирязева на участке от ул.Орловской до ул.Саперов, внесены изменения в работу общественного транспорта 26-27 октября, сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".

Вместо троллейбусного маршрута №14 по той же трассе и расписанию будет введен временный автобусный маршрут №14Т "ДС Масюковщина - Городской Вал".

Пассажирам с проездными документами или едиными проездными документами на определенный период времени (без лимита поездок), действующими в троллейбусе, предоставляется право ездить без дополнительной оплаты в автобусах №14Т.

В "Минскэнерго" сообщили, что 26 и 27 октября не планируется отключение горячего водоснабжения и отопления у потребителей, относящихся к участку, где будет производиться ремонт.-0-