Временный запрет на посещение лесов введен в Мозырском и Столинском районах

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временные ограничения на посещение лесов введены на территории Мозырского и Столинского районов. Соответствующие решения приняты местными исполнительными и распорядительными органами в связи со сложной пожароопасной обстановкой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

"В этих регионах сложился IV класс пожарной опасности: стоит жаркая, сухая погода, отсутствуют осадки, пожар может возникнуть от малейшей искры. Возможно, в ближайшие дни меры ограничительного характера будут введены и в других регионах Брестской и Гомельской областей", - отметили в пресс-службе.

По данным министерства, за прошедшие сутки в лесном фонде Минлесхоза произошло 20 случаев возгораний с общей площадью 12,5 га. Наиболее напряженно ситуация традиционно складывается в южных регионах страны. В лесном фонде Столинского района с начала года произошло 17 лесных пожаров (из них 10 - вспышек). Общая площадь очагов составила 117,9 га. Всего с начала года зафиксировано уже 208 лесных пожаров, это в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Существенное негативное влияние на нынешний пожароопасный период оказало отсутствие климатической зимы: не было осадков - в почве не хватает влаги. При этом основной причиной лесных пожаров остается человеческий фактор, граждане выжигают сухую растительность, нарушая при этом требования законодательства. В связи с этим государственная лесная охрана переведена на усиленный вариант службы", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Министерство лесного хозяйства убедительно просит граждан позаботиться о сохранности своего имущества и напоминает о том, что нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых величин (статья 15.29 КоАП).

Также в ведомстве обратили внимание, что на их сайте опубликована интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С помощью нее можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать лесной фонд.-0-