ВРП Брестской области в январе-марте составил 100,3% к уровню прошлого года

25 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Объем валового регионального продукта в Брестской области за январь-март составил 100,3% к уровню прошлого года, сообщил сегодня журналистам председатель облисполкома Анатолий Лис, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"В первом квартале мы неплохо сработали, не снизили объемов производства по сравнению с прошлым годом. Объем валового регионального продукта у нас составил 100,3%. Это хороший показатель. На таком уровне еще сработали Гродненская область и Минск", - отметил губернатор.

Вместе с тем, по его словам, ситуация с коронавирусом, которым охвачен практически весь мир, дает о себе знать. "В апреле мы ощущаем определенные проблемы. Начали проседать по некоторым отраслям, особенно это касается промышленности, так как есть вопросы с комплектующими и поставками продукции за пределы республики. Определенные трудности испытывают предприятия легпрома, сфера услуг", - заметил Анатолий Лис.

Что касается АПК, то здесь ситуация пока складывается неплохо. Объем производства валовой продукции сельского хозяйства за I квартал составил 106%. Обеспечена сырьем перерабатывающая промышленность, нет проблем со сбытом мясо-молочной продукции.

"Для сельского хозяйства самая большая проблема сейчас - нехватка влаги. Это сдерживает работы, кое-где уже приходится пересевать плохие всходы. Определенные потери мы уже понесли. Видим, что уже недополучим кормов по первому укосу. Будем делать упор на кукурузу, другие культуры. Надеюсь, что этот год тоже сложится неплохо для нашей области", - сказал Анатолий Лис.

По результатам работы за прошлый год Брестская область признана победителем соревнования и будет занесена на Республиканскую доску Почета. Такой высокой оценки регион удостоился за высокие показатели в социально-экономическом развитии. Область заняла первые места в основных отраслях экономики: промышленности и сельском хозяйстве. Брестчина уже несколько лет лидирует по объемам экспорта сельхозпродукции и продуктов питания. Хорошие результаты показали в 2019-м строительный комплекс, торговля, другие сферы. Это достигнуто прежде всего благодаря усиленной и сплоченной работе трудовых коллективов во всех отраслях, руководителей предприятий и местных органов власти, подчеркнул губернатор.-0-