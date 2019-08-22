ВРП Минской области в январе-июле вырос на 5,7%

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Валовой региональный продукт Минской области в январе-июле вырос на 5,7%. Об этом журналистам сообщила председатель комитета экономики Миноблисполкома Татьяна Бранцевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня ВРП Минской области складывается самым высоким в Беларуси: по итогам 7 месяцев текущего года это 105,7%. В принципе, мы выполнили все поставленные задачи. Есть небольшое невыполнение по экспорту услуг, но это произошло по объективным причинам, связанным с тарификацией транспортных перевозок калийных удобрений. Все сферы экономики внесли положительный вклад в формирование ВРП, и в целом практически по каждой отрасли это наивысшие показатели в стране", - сказала Татьяна Бранцевич.

Кроме того, уже три года подряд регион показывает очень высокие темпы экспорта товаров и услуг. Только по экспорту товаров ежегодный прирост составляет порядка $700 млн. Темп роста колеблется от 117% до 120%. Стратегическим партнером для Минской области является Китай. "Этот рынок, может, и не знаком с белорусской продукцией так близко, как российский, но мы нацелены на его освоение. Китайский рынок должен дать положительную динамику по экспорту пищевой и другой продукции. Экспорт товаров в Китай по итогам I полугодия вырос более чем в 2 раза, хотя некоторые предприятия показывают рост и в 25 раз. Например, ООО "Велес-Мит", которое открыло свое представительство в Чунцине", - отметила она.

В то же время в регионе есть и недоработки - речь об убыточных предприятиях. В начале года таких организаций насчитывалось 289. По каждому из них были разработаны планы, и по итогам I полугодия 153 организации вышли на безубыточную работу. Правда, есть и отрицательная динамика: 60 новых предприятий сработали с убытками. Руководство уделит им пристальное внимание.

Что касается доходов населения, то в I полугодии средняя зарплата составила более Br1 тыс. В регионе есть 10 предприятий, где зарплата ниже Br400, еще в 84 организациях работники получают меньше Br500. "Таких предприятий быть не должно, если нет объективных причин (например, процедура ликвидации). Но никто не говорит о том, что зарплата должна вырасти просто так - ее нужно заработать", - подчеркнула председатель комитета.-0-