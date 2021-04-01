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01 апреля 2021, 17:39

Все будет фундаментально

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
Как одно из лучших хозяйств белорусского Полесья отражает многолетний тренд аграрной отрасли
Жизнь начинается с воды

У каждого предприятия свое предназначение. А СУ-63 стройтреста №2 холдинга "Белстройцентр" создает историю. И не только ее, но и современность, и даже будущее Микашевичей – небольшого, но такого важного для страны города.

Они были первыми

СУ-63 было создано в 1972-м – за год до первого взрыва, давшего старт промышленной добыче щебня в Беларуси

– Перед организацией поставили задачу: построить завод по производству щебня, который сегодня известен во всем мире как РУПП "Гранит", а также жилье и социальную инфраструктуру для тех, кто придет на него работать, – рассказывает директор СУ-63 Александр Дудич.

С поставленной задачей с честью справились. За несколько лет рядом с Микашевичами вырос "Гранит", который продолжает набирать обороты. Для основных заказчиков управление возвело и речной порт "Микашевичи", связавший предприятие с рекой Припять, по которому доставляют щебень по разным адресам. Благодаря стараниям специалистов СУ-63 появился еще один завод в промышленной зоне Микашевичей: предприятие по выпуску железобетонных труб, железнодорожных шпал и элементов благоустройства "Спецжелезобетон" ("Микабет"), торговую марку которого хорошо знают в стране и ближнем зарубежье.

СУ-63 продолжают связывать парт­нерские взаимовыгодные отношения с РУПП "Гранит". Строители занимаются реконструкцией и модернизацией эксплуатируемых объектов, обновлением инфраструктуры.

Вместе с Александром Дудичем побывали на РУПП "Гранит", где специалисты управления возводили конструкцию шумопоглощающей стены рядом с пандусом по разгрузке породы, которую один за другим подвозили к дробилкам могучие "БелАЗы". Оценив масштабы промышленной мощи, получили ответ на вопрос: смогло бы появиться такое успешное предприятие, как РУПП "Гранит", если бы не профессионалы – строители управления № 63, создавшие его, что называется, с нуля, с котлована? Конечно же, нет! Точно так же, как отечественная экономика не смогла бы стать такой, как сегодня – современной, востребованной, – без трудолюбивых рук мастеровитых каменщиков, бетонщиков и других знающих специалистов!

– Любая отрасль начинается с капитального строительства. Успехи и достижения строительной отрасли, как лакмусовая бумажка, показывают, как живет, чем дышит наше общество, страна. Мы создаем то, что станет белорусским наследием, – делает вывод Александр Дудич.

Город – мой, дома – мои

В том, что Микашевичи сегодня по темпам и качеству возведенного жилья, инфраструктуры и благоустройству могут поспорить не только с Лунинцем, в административном подчинении которого находятся, но и с другими городами, – опять же заслуга СУ-63.

– Мы построили более 250 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 95% жилого сектора новостроек Микашевичей. В "послужном списке" управления – местная городская больница с поликлиникой, профилакторий, Дворец культуры, плавательный бассейн, пять детских дошкольных учреждений, библиотека, почта, торговый центр – практически все социальные объекты города! – пересчитывает Александр Иванович и признается: – Приятно осознавать, что к появлению большинства из них я причастен лично, ведь в СУ-63 с 1977 года!

Уточним, что Александр Иванович начинал свою карьеру плотником-бетонщиком. Был мастером, прорабом, главным инженером и вот уже 14 лет – в статусе директора.

В коллективе СУ-63 ценят преемственность, опыт грамотного управления. Вот и нынешний руководитель благодарен предшественникам, директорам СУ-63 – Семену Семеновичу Савило, Александру Михайловичу Салмину, Николаю Николаевичу Носко, Михаилу Владимировичу Липскому.

Квартиры, воркаут и фонтан

В то время как во всем мире народ в плену локдаунов и пандемии, специалисты управления продолжают трудиться.

В 2020-м в сентябре завершили капитальный ремонт 90-квартирного дома, в ноябре ввели в эксплуатацию 40-квартирный. Кроме этого, привели в порядок, благоустроили местный ДК, возле которого заработал цветомузыкальный фонтан.

Мы побывали в новом микрорайоне Микашевичей, где еще в 90-е годы ХХ века был пустырь, а сегодня в современных красивых домах проживают сотни горожан. Приятно впечатлили вымощенные плиткой аккуратные тротуары, уютные дворы с оборудованными детскими площадками и воркаутами – уличными тренажерами. Почти все здания – дело рук умельцев комплексных бригад СУ-63, специалистов широкого профиля, компетентных и в укладке кирпича, и в работе с монолитным бетоном, и в монтаже сборных конструкций.

Техническую и инженерную поддержку обеспечивает собственная команда ИТР.

Портфолио

...Нужно сказать, что организация не замыкается на Микашевичах. В числе объектов, которыми гордятся работники управления, – санаторно-оздоровительный комплекс "Ружанский хутор", Национальная библиотека и ОСК "Раубичи", в строительстве которых принимали участие и наши специалисты, ледовая арена в Лунинце, МТФ и агрогородки в Лунинецком районе. Из экспортных заказов самым запоминающимся оказался нефтеналивной терминал в Приморске Ленинградской области, на пуск которого приезжал Президент России, что, несомненно, впечатлило строителей из Микашевичей.

СУ-63 – это 175 специалистов – профессионалов с большой буквы.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Тамара МАРКИНА

Павел ОРЛОВСКИЙ

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