Все оттенки яркого

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10 декабря 2019, 12:46

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Амбициозные планы ОАО "Лакокраска": потеснить знаменитых иностранных конкурентов на белорусских прилавках.

Качество ‒ гарантировано!

Любви белорусов к ОАО "Лакокраска" уже более полувека. Причем в 1960–1980 годы эта любовь была интернациональной: краской из Лиды пользовались во всем СССР и находили ее отличной! Маркетинговые исследования предприятия подтверждают: у покупателей в возрасте 50+ уровень доверия к продукции этой компании и сейчас высокий.

После развала Советского Союза в магазины его бывших республик хлынули иностранные отделочные материалы. Истосковавшиеся по такому дефициту покупатели переключились на них. А потому традиционное сотрудничество с промышленными предприятиями стало для ОАО "Лакокраска" приоритетным. И, как показало время, от этого только выиграло: требования таких гигантов, как МАЗ или МТЗ к качеству лакокрасочной продукции постоянно росли, и лидскому предприятию приходилось постоянно совершенствовать производство, чтобы соответствовать им. Поэтому и 50 лет назад, и сейчас ОАО "Лакокраска" гарантирует покупателям отменное качество. Предприятие не раз отмечалось наградами и призами международных комитетов и организаций стандартизации.

Продукцию ОАО "Лакокраска" хорошо знают в России, Казахстане, Украине, Молдове, Узбекистане, Болгарии, Индии, Австрии и Германии. Более 70% продукции завода идет на экспорт.

Главный козырь

Оставаясь надежным поставщиком качественной продукции промышленным предприятиям, завод заново открывает для себя путь к сердцам рядовых потребителей, то есть нас с вами. Краски, грунтовки, лаки, пропитки, эмали и прочая нужная в строительстве и ремонте продукция из Лиды все чаще появляется на прилавках гипермаркетов и небольших строительных магазинов. Планы – грандиозные: потеснить с прилавков знаменитых конкурентов. Сделать это будет непросто, признают на предприятии. Ведь конкуренция на рынке производства лакокрасочных материалов огромная! Однако у ОАО "Лакокраска" есть свои козыри. Стоит обратить внимание на то, что качество готовых лакокрасочных материалов напрямую зависит от сырьевых компонентов, к которым относятся и полуфабрикатные лаки. Их ОАО "Лакокраска" производит для себя самостоятельно. Более того, на полуфабрикатных лаках лидского предприятия работает большинство производителей Украины, России и Беларуси. К примеру, такой именитый производитель лакокрасочных материалов, как Tikkurila, использует в своем производстве полуфабрикатные лаки именно ОАО "Лакокраска". Учитывая стоимость готовой продукции, можно смело констатировать факт: продукция ОАО "Лакокраска" имеет лучшее соотношение между ценой и качеством на белорусском рынке. Ведь качество товара лидского предприятия соизмеримо с аналогами от Tikkurila, а цена значительно ниже.

Быть в тренде

Еще один козырь ОАО "Лакокраска" – следование самым новым трендам . На предприятии теперь особенно тщательно следят за модными тенденциями не только в лакокрасочной отрасли, но и в дизайне интерьера. Так популярный сейчас стиль лофт , который не мыслим без бетонных или кирпичных стен, вдохновил специалистов предприятия на создание лака по камню.

Он защищает не только камень, но и плитку, бетон, кирпич от воздействий внешней среды, а это значит – гарантирует: даже годы спустя, они будут выглядеть отменно.

Учли на ОАО "Лакокраска" и другой мировой тренд – максимальная экологичность . Специально для покупателей, которые предпочитают такие товары, лидский завод предлагает отдельную торговую марку – FRESKO. В ней, например, представлены краски на водной основе. Они не имеют запаха и во всем мире считаются экологически чистыми, потому что в составе нет летучих органических растворителей. А еще у ОАО "Лакокраска" есть разработка, которая не позволяет нарастать грибку, – это краска для шифера .

Что дальше?

И все это – только начало. В планах у ОАО "Лакокраска" регулярно радовать покупателей новинками и активно работать с частным бизнесом и предпринимателями. Для них предприятие предлагает гибкие условия сотрудничества. Ведь лидское предприятие стремится сделать свою продукцию максимально доступной широкому кругу потребителей во всех городах Беларуси.

Выбери свою марку:

ТМLIDA – традиционные пропитки, клей, грунт-эмали, грунтовки, краски, отвердители, растворители, эмали. Все, что вам нужно для ремонта дома!

ТМFRESKO – экологически чистые воднодисперсионные краски и грунтовки. Подходит тем, кто особенно тщательно следит за здоровьем своих близких и придерживается экологичного образа жизни.

ТМMASSIVE – грунтовки, лаки, защитные составы и лазури для дерева. Легко наносятся, быстро сохнут, идеально подходят для профессионалов и для применения в быту.

ТМGARAGE – продукция для автомобилей, тосол и стеклоочиститель. Для тех, кто заботится о своей машине.

Елена ИВАШКО, газета "7 Дней"

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