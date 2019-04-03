Все райцентры Минской области в 2019 году присоединятся к проекту "Здоровые города и поселки"

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сеть городов - участников проекта "Здоровые города и поселки" в Минской области значительно расширится. К инициативе планируется привлечь все районные центры региона. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Миланович.

"Проект "Здоровые города и поселки" - важнейший элемент работы по формированию здорового образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний. Его участниками уже являются 18 населенных пунктов Минской области: Березино, Вилейка, Воложин, Дзержинск, Жодино, Заславль, Логойск, Любань, Клецк, Крупки, Молодечно, Мядель, Несвиж, Смолевичи, Солигорск, Червень, городской поселок Свислочь Пуховичского района и агрогородок Налибоки Столбцовского района. До конца года к инициативе присоединятся оставшиеся райцентры региона", - сказала Ирина Миланович.

По ее словам, в этих населенных пунктах большое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной работе. Для населения организованы зоны для активных занятий: спортивные площадки, велодорожки, лыжные трассы, установлены антивандальные уличные тренажеры, оборудованы места для занятий воркаутом, физкультурой на пляжах. Регулярно проводятся спортивные соревнования и праздники, в том числе среди учреждений образования, молодых семей и трудовых коллективов.

"Одна из важных задач инициативы - формирование здорового образа жизни у жителей. Многие предприятия приветствуют приобретение работниками абонементов в бассейн, вводят доплаты стимулирующего характера за участие в спортивных мероприятиях и оказывают материальную помощь тем, кто в течение года не болел", - добавила Ирина Миланович.

Решениями местных органов власти во всех регионах области определено более 70 свободных от курения зон. В большинстве своем это детские площадки, парки, скверы и другие места для отдыха, а в Вилейке, Копыле и Жодино еще и остановки общественного транспорта.

Проект "Здоровые города и поселки" стартовал в регионе три года назад. В населенных пунктах регулярно проводятся опросы, которые фиксируют интерес жителей и позволяют говорить о его эффективности. К примеру, результаты анкетирования, проведенного в Клецке (город одним из первых присоединился к инициативе), на 8% увеличилось количество людей, которые считают свой образ жизни здоровым, на 18% - тех, кто контролирует свой режим и рацион питания, на 7% - тех, кто повысил свою физическую активность. Снизилось число респондентов, оценивающих состояние своего здоровья как плохое.

Ирина Миланович подчеркнула, что важнейшая задача медицинских работников любого уровня - коррекция поведения населения в пользу выбора здорового образа жизни. В нашей стране, по данным проведенного в 2016-2017 годах STEPS-исследования, более 40% населения имеют три и более поведенческих фактора риска здоровью - это ежедневное табакокурение, потребление менее 5 порций овощей или фруктов в день, гиподинамия, избыточный вес, повышенное артериальное давление. Кроме того, сохраняется избыточность неинфекционной заболеваемости (сердечно-сосудистые заболевания, онкологическая патология, сахарный диабет, хронические респираторные заболевания).-0-