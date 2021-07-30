Все школы Минска к 1 сентября оборудуют системами пропуска и дополнительными видеокамерами

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все столичные школы к новому учебному году будут обеспечены современными системами безопасности, включая видеонаблюдение, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по образованию Мингорисполкома.

В новых школах изначально предполагается установка систем безопасности - видеокамеры, пропускные устройства (турникеты со считывателем электронных карт/отпечатков пальцев/лиц - на выбор учреждения). В уже действующих учреждениях образования столицы, где пока таких систем нет, их должны установить до 1 сентября вместе с дополнительными "умными" видеокамерами с функцией распознавания лиц.

"Пока дополнительные камеры с необходимыми техническими характеристиками будут работать в единой системе, то есть работать в обычном режиме с другими камерами, транслируя картинку в режиме онлайн в Департамент охраны МВД. Записи тоже в течение месяца хранятся. Подключение к системе МВД будет идти поэтапно. В дальнейшем данные с устройств будут аккумулироваться в республиканской базе данных МВД, и благодаря специальному программному обеспечению появится возможность распознавания лиц", - пояснила председатель комитета по образованию Мингорисполкома Наталья Проскурова.

Она добавила, что спонсоры как из числа коммунальных служб ("Горремавтодор", "Минскзеленстрой", "Минскводоканал"), так и частных структур помогают столичным школам в приобретении систем доступа.

"Все предпринимаемые меры направлены на то, чтобы обеспечить максимальную безопасность детей и исключить проникновение посторонних в учебные заведения. Родители, как и прежде, смогут посещать учреждения для встреч с учителями, администрацией - по предварительному согласованию. А также они приводят и забирают своих ребят из школы", - добавила Наталья Проскурова.

Современные системы доступа не заменят полностью людей: в школах все еще работают вахтеры и сторожа, которые в случае необходимости используют кнопку экстренного вызова милиции. Кстати, прорабатывается вопрос о заключении в будущем договоров с Департаментом охраны МВД об организации дежурства сотрудников ведомства в школах в дневное время.

При всех этих мерах остаются доступными для посещения местными жителями спортивных площадок и физкультурных комплексов на территории школ. В этом случае действует лишь одно правило - бережное отношение к школьному имуществу.-0-