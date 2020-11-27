Все ТЦСОН Минска до конца года будут обеспечены траволаторами

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все территориальные центры социального обслуживания населения в Минске до конца текущего года оснастят мобильными траволаторами. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ирина Дудка во время круглого стола по теме "Социальная интеграция инвалидов и физически ослабленных лиц: создание безбарьерной среды", который прошел в пресс-центре БЕЛТА.

"После одного из заседаний координационного совета по делам инвалидов всем ТЦСОН поручили закупить траволаторы. За три месяца этого года механические устройства уже приобрело пять центров. Все остальные - в процессе, но скоро траволаторы появятся во всех территориальных центрах", - рассказала Ирина Дудка.

Мобильный траволатор - транспортно-подъемное устройство с электроприводом, работающее по принципу эскалатора. Его использование позволит более качественно оказывать услугу по сопровождению инвалидов первой и второй групп. Траволаторы по заявкам направляются на социальном такси вместе с обслуживающим их сотрудником к дому, где нет элемента безбарьерной среды, чтобы помочь человеку спуститься на улицу или, наоборот, подняться в квартиру.-0-

Все материалы круглого стола здесь