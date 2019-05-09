Встретить День Победы в год 75-летия освобождения Беларуси - большая награда - ветеран

9 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Встретить День Победы в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков - большая награда. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА ветеран Великой Отечественной войны Эдуард Зимовец.

"Воспринимаю День Победы как большой подарок. Это высшая награда, которую мы могли получить: прожить после войны столько лет и встретить 75-летие освобождения Беларуси. Для меня это дороже всех медалей, поскольку в Брестской области прожил уже более 70 лет. Свою жизнь я, моя жена и дети посвятили процветанию Брестчины и, естественно, Беларуси", - подчеркнул ветеран.

Эдуард Зимовец был узником Харьковского гетто и концлагеря Заксенхаузен, не раз находился на волосок от гибели. Весной 1945 года советские войска освободили узников лагеря, спустя время Эдуард Михайлович был зачислен в 18-ю танковую бригаду. День Победы он встретил в небольшом городке вблизи Берлина. После демобилизации в 1947 году переехал в Брестскую область, более полувека посвятил педагогической работе.

По традиции Эдуард Зимовец вместе с другими ветеранами встретил День Победы в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Там сегодня состоялись акция "Беларусь помнит!" и митинг. Память защитников Отечества почтили руководство области и города, ветераны, представители общественных организаций, трудовых коллективов, молодежь. Вместе с брестчанами в легендарную цитадель пришли многочисленные гости областного центра. В мероприятиях приняли участие около 40 тыс. человек.

В Брестской области проживают 770 ветеранов Великой Отечественной войны.-0-