Встроенный в многоэтажку детский сад планируют построить в Пинске

25 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Встроенный в многоквартирный дом детский сад планируют построить в Пинске, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

Новый 64-квартирный дом предлагают построить в квартале между улицами Техническая, Абрикосовая и проспектом Жолтовского. "Планируется, что детский сад разместится на первом этаже, остальные девять будут жилыми. Дошкольное учреждение будет востребованным: рядом находятся общежития, частный сектор. Ориентировочно строительство начнется в 2021 году. Пока занимаемся проектными работами, подали предложение о финансировании в Брестский облисполком. Дом будет арендным, поэтому жилье тоже будет строиться за бюджетные деньги", - отметил директор УКС города Пинска Анатолий Сухаревич.

Новый детский сад смогут посещать 60 дошколят, которые будут заниматься в трех группах. В учреждении будет отдельный вход и собственная огражденная территория.

В пятне застройки проект предусматривает замену инженерных сетей, обустройство игровых и спортивных площадок, парковки для автомобилей и мест для хранения велосипедов. Квартал озеленят, проложат транспортные и пешеходные связи.

Общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции многоэтажного дома со встроенным детсадом проведут с 31 августа по 24 сентября. Ознакомиться с материалами можно в холле на 2-м этаже здания пинского УКС (ул. Студенческая, 16), а также на официальном сайте горисполкома pinsk.gov.by.-0-