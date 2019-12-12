Вузы китайской провинции Цзянси будут сотрудничать с учебными заведениями Витебской области

12 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Представители учреждений образования провинции Цзянси (Китай) сегодня посетят Витебский государственный университет имени П.М.Машерова для подписания более 20 соглашений сотрудничества с вузами Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в университете.

Во время мероприятия пройдут презентации университетов северного региона и провинции Цзянси, будут работать выставки учреждений образования провинции Поднебесной. После подписания документов запланировано проведение переговоров, установление контактов для новых проектов. Среди участников встречи ВГУ имени П.М.Машерова, Витебская госакадемия ветеринарной медицины, Витебский государственный технологический университет, Ганнаньский медицинский университет, Институт международного сотрудничества Наньчанского университета, Цзянсийский профессиональный институт керамики и искусств.

Вузы Витебской области сотрудничают с учебными заведениями десятков стран. В их числе Германия, Польша, Россия, Украина, Китай, Латвия, Литва, США, Франция, Словакия. Университеты региона вместе с зарубежными учебными заведениями развивают академическую мобильность, реализуют научные проекты и гранты, проводят обучение студентов и стажировку преподавателей, участвуют в работе международных организаций.-0-