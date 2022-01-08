Выбираем маршрут в объезд Немиги: где будет нельзя проехать из-за обрушения моста?

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с временным ограничением движения транспорта в центральной части города из-за обрушения моста на пр.Победителей в Минске Госавтоинспекция призывает водителей заранее продумывать маршрут движения в этой части столицы, сообщает БЕЛТА.

На данный момент закрыто движение всех видов транспорта на следующих участках:

участок ул.Максима Богдановича от ул.Янки Купалы до пр.Победителей;

участок ул.Немига от ул.Городской Вал до пр.Победителей;

участок ул.Ленина от ул.Интернациональной до ул.Немига;

участок пр.Победителей от ул.Мельникайте до ул.Немига.

Для удобного перемещения горожан сотрудники столичной Госавтоинспекции совместно с проектными организациями разрабатывают альтернативную схему движения с учетом введенных ограничений и перераспределением маршрутов общественного транспорта.

Фото ГАИ

Дополнительные экипажи ГАИ направлены в центральную часть города для обеспечения дорожной безопасности и перенаправления транспорта на второе транспортное кольцо. Во избежание заторовых ситуаций автолюбителям стоит при передвижении по городу исключить прилегающие к месту происшествия улицы.

Как сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, из-за инцидента на путепроводе через ул.Немига будет отложен ремонт путепровода на пр.Жукова в районе ж/д станции Минск-Сортировочный.-0-