Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 770 фур

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8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 20.00, выезда ожидают более 770 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 50 большегрузов, "Котловка" - более 160, "Каменный Лог" - более 130, в пункте "Бенякони" - более 100, в "Привалке" - свыше 150.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Урбаны" скопилось более 30 грузовиков, "Григоровщина" - 60.
На польском направлении перед пунктами пропуска очереди еще меньше: у пункта "Брузги" выезда ожидают свыше 70 фур, "Берестовица" - более 20.
На украинском направлении большегрузов нет вообще.-0-