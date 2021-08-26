Выезда из Беларуси в ЕС ожидают более 1,1 тыс. фур

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 12.00, выезда ожидают более 1,1 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 10 грузовиков, "Урбаны" - свыше 20.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 90 большегрузов, "Котловка" - 140, "Каменный Лог" - более 380, "Бенякони" - свыше 210, "Привалка" - более 260.
На польском направлении в данный момент очередей нет.-0-
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 10 грузовиков, "Урбаны" - свыше 20.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 90 большегрузов, "Котловка" - 140, "Каменный Лог" - более 380, "Бенякони" - свыше 210, "Привалка" - более 260.
На польском направлении в данный момент очередей нет.-0-