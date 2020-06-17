Выпуск калийного удобрения опробуют на обогатительной фабрике Петриковского рудоуправления

17 июня, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. Выпуск мелкозернистого концентрата хлорида калия опробуют на флотационной обогатительной фабрике Петриковского рудоуправления ОАО "Беларуськалий". К процессу приступили сегодня, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Директор рудоуправления Юрий Петровский отметил, что в технологическом процессе обогащения руды задействованы все отделения фабрики, кроме погрузочного. "То есть мы говорим о том, что уже опробуем полный режим работы фабрики", - сказал Юрий Петровский. Полученное удобрение пока будут отправлять на склад, а затем предприятиям на внутреннем рынке. До 27 июня со склада рудоуправления на фабрику намерены отправить почти 40 тыс. т руды для получения обогащенного продукта, содержащего, по требованиям, не менее 95% хлорида калия.

Подготовительные работы по автоматизации и наладке оборудования, испытанию отдельных его элементов перед началом процесса специалисты вели в течение недели.

Главный инженер фабрики Денис Огиевич напомнил: первый высококачественный концентрат хлорида калия из руды, добытой на Петриковском месторождении, произвели в конце января. Однако тогда был процесс опробования, проверки, и продукт не проходил некоторые стадии, например, сушку, грануляцию. Сейчас же включен весь производственный цикл.

Параллельно на фабрике продолжаются строительно-монтажные и пусконаладочные работы, автоматизация процессов. Когда они будут полностью завершены, а также по мере развития горных работ обогатительная фабрика сможет выйти на проектную мощность и производить 1,5 млн т хлористого калия в год.

На новой фабрике сосредоточены самые передовые решения по автоматизации процессов, исполнительным механизмам. Многое из применяемого технологического оборудования произведено в Беларуси.

Как сообщалось, запасы по IV-П калийному горизонту рудника Петриковского рудоуправления оценивают в более 1,5 млрд т. Это несколько десятилетий добычи и работы.-0-

Фото Сергея Холодилина