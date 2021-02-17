Выпуск картона на заводе в Добруше планируют начать в апреле

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпуск картона на заводе в филиале "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" планируют начать в апреле, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель концерна Михаил Касько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается задач на текущий год, на Добрушской бумажной фабрике "Герой труда" мы должны в апреле начать выпуск принципиально новой продукции. Это двухслойный, трехслойный мелованный и немелованный картон. Из 7 пусковых комплексов по 6 работы завершены, остался последний - непосредственно картоноделательная машина. Более 200 человек ежедневно, включая выходные, трудится над запуском этой машины", - рассказал Михаил Касько.

В концерне рассчитывают, что ввод в эксплуатацию завода по выпуску картона позволит существенно прирасти как в объемах производства, так и в объемах экспорта, а также даст возможность развить отношения с малым и средним бизнесом. Картон будет использоваться не только в полиграфической деятельности для производства канцелярских принадлежностей, но и для производства бумажной посуды (стаканчиков, тарелок).

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