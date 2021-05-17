Выпускниками школ в Витебской области станут около 5,3 тыс. одиннадцатиклассников

17 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В этом году школы Витебской области закончат около 5,3 тыс. одиннадцатиклассников, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела общеобразовательной подготовки главного управления по образованию облисполкома Владимир Бедняков.

Учащиеся 9-х и 11-х классов из 342 школ Витебской области будут готовиться к выпускным экзаменам, которые пройдут с 1 по 9 июня. Из общего числа учреждений образования области 252 обеспечивают получение среднего образования. В их числе, кроме школ, состоят гимназии, лицей, кадетские училища, а также учебно-педагогические комплексы, представляющие собой детские сады - средние школы. На Витебщине также работают 78 базовых школ.

"В Витебской области девятые классы закончат более 10 тыс. учащихся, а выпускниками средних школ станут около 5,3 тыс. одиннадцатиклассников. По данным на начало 2020-2021 учебного года, в регионе насчитывалось 598 девятых и 282 одиннадцатых класса. Последний звонок прозвенит во всех школах области 29 мая, а 31 мая завершится учебный год. В первый день лета начнутся выпускные экзамены для учащихся 9-х и 11-х классов. Аттестаты и свидетельства выпускники области получат в торжественной обстановке 10 июня", - сказал Владимир Бедняков.

Относительно проведения выпускных вечеров в учреждениях образования области решение остается за их руководителями. Торжественные линейки и последние звонки рекомендовано проводить с учетом санитарно-эпидемиологических требований. Вирулицидный режим, при котором проводится противовирусная и дезинфицирующая обработка, будет соблюдаться и во время экзаменационной кампании.-0-