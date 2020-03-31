Выручка от продажи недвижимости в Витебской области в I квартале выросла почти на 42%

31 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Объем вырученных средств от продажи неиспользуемой недвижимости на аукционах комитета "Витебскоблимущество" в I квартале 2020 года вырос почти на 42% по сравнению с январем-мартом 2019 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления по распоряжению госимуществом комитета Павел Лукьянов.

Всего за этот период продано 20 объектов на сумму более Br407 тыс., из которых 15 зданий и сооружений инвесторы приобрели на торгах в первый месяц весны. "За последние шесть лет с момента образования в структуре "Витебскоблимущества" нашего управления март 2020 года стал самым продуктивным по количеству реализованного имущества. Обычно с молотка уходило по 7-8 лотов", - отметил Павел Лукьянов.

В нынешнем году на торгах "Витебскоблимущества" сохраняется тенденция повышенного спроса на объекты, выставляемые за 1 базовую величину (1БВ - Br27) или со снижением цены на 80%. На таких аукционах продано 80% сооружений. Например, 26 марта с десятой попытки удалось найти покупателя на здание бани в Новополоцке. Недвижимость выставлялась с понижением начальной цены на 80%. Новым собственником двухэтажного комплекса общей площадью почти 2,2 тыс. кв.м стала частная компания из Новополоцка. По словам ее представителя, объект планируется перепрофилировать. Помещения, возможно, будут использоваться под офисы и объекты сервиса.

В апреле и начале мая комитет "Витебскоблимущество" выставил на торги более полусотни неиспользуемых объектов в 13 районах Витебской области, а также в Новополоцке и областном центре. В основном это здания бывших школ и детских садов, а также производственные объекты. Со снижением цены на 50% продается комплекс имущества бывшего оздоровительного лагеря "Восток" на берегу озера Белое в Витебском районе. УП "Витебскоблгаз" реализует автомобильные заправочные и газонаполнительные станции в Глубоком, Лепеле, Верхнедвинске и Толочине со скидкой 80%. На торгах "Витебскоблимущества" также можно приобрести бывший экологический центр в Полоцке, цех железобетонных изделий с инфраструктурой в Витебске, гаражи в Новолукомле и другую недвижимость.

По данным на 1 января 2020 года, общая площадь объектов, находящихся в собственности Витебской области и ее административно-территориальных единиц, составила 9,9 млн кв.м. Из них сдано в аренду более 300 тыс. кв.м, передано в безвозмездное пользование почти 913 тыс. кв.м. Удельный вес неиспользуемой недвижимости составил около 6% (590 тыс. кв.м), площадь которой выросла в 2019 году примерно на 10% в основном за счет передачи в коммунальную собственность имущества ликвидируемых хозяйственных обществ и социальных объектов в сельской местности.-0-