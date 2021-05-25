Высадку арбузов в открытый грунт начали в Кировском районе

25 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около 30 тыс. саженцев арбузов высадят на полях ОАО "Рассвет имени К.П. Орловского" Кировского района. Работы начались уже сегодня, сообщил корреспонденту БЕЛТА агроном-овощевод предприятия Иван Федотов.

"Экспериментируем с выращиванием арбузов уже второй год подряд, и вполне удачно, - отметил собеседник. - Климат меняется, воздух летом прогревается все сильнее, почему бы не воспользоваться такими условиями и не вырастить экзотику у себя дома? Бахчевую культуру мы высаживаем на территории 5 га - при благоприятных погодных условиях этой площади достаточно для получения хорошего урожая. В прошлом году с такого же по размерам участка мы собрали порядка 64 т, это примерно 123 ц/га. В этом году урожайность планируем повысить, так как учтены практически все нюансы выращивания южной культуры в наших широтах, в том числе особенности обработки от сорняков и борьбы с вредителями".

В хозяйстве выбрали семена турецкой селекции: они достаточно стойкие и выносливые. Сначала их высадили в теплицу. В теплом и влажном климате ростки набирались сил целый месяц, с 24 апреля. Через 2-2,5 дня все 30 тыс. саженцев с помощью рассадопосадочной машины окажутся в открытом грунте. Молодые растения аккуратно прикроют спанбондом и будут ждать, когда они адаптируются и пойдут в рост. Благоприятной температурой воздуха для них считается 28-30 градусов выше нуля.

По технологии расстояние между саженцами составляет 80 см. Междурядья оставляют широкими - 2,1 м. Разрастаясь, растения стелются, переплетаются косами и быстро "съедают" все свободное место. К слову, от высадки рассады до созревания плодов проходит порядка 60 дней, то есть к середине августа уже можно собирать урожай.

ОАО "Рассвет имени К.П. Орловского" - крупнейшее в области предприятие АПК и единственное в регионе хозяйство, которое выращивает арбузы в промышленных масштабах. Созревшие в прошлом году бахчевые поступили в розничную продажу на внутренний рынок Беларуси. Их можно было найти в фирменных магазинах хозяйства в Могилеве, Бобруйске и Кировске, а также в крупной частной торговой сети. К слову, акционерное общество специализируется не только на выращивании овощей и фруктов. Помимо садов и полей оно содержит несколько молочно-товарных ферм, а также рыбное хозяйство.-0-

Фото Олега Фойницкого