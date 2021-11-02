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02 ноября 2021, 17:12

Высокотехнологичный кардиологический центр откроется в Могилеве

Фото из архива
Фото из архива

2 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве в начале ноября откроется ряд значимых социальных объектов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома.

Строительство кардиохирургического и кардиотерапевтического корпусов Могилевской областной клинической больницы реализовано благодаря инвестиционной программе Могилевской области и государственной программе "Здоровье народа и демографическая безопасность" на 2021-2025 годы. Объекты объединены в единый современный кардиологический центр, оснащенный высокотехнологичным оборудованием мирового уровня. В учреждении будет функционировать новый компьютерный томограф, рентгеновский аппарат, консоли для реанимационных отделений, УЗИ-аппараты. Это существенно расширит возможности функциональной диагностики и позволит кардиологическим пациентам пройти полный комплекс обследования на базе одного учреждения.

Кардиотерапевтический корпус представляет собой пятиэтажное здание площадью почти 14,3 тыс. кв.м на 172 койко-места. Здесь будут размещены регистратура и кардиологическая консультация, отделение функциональной диагностики, кабинет контроля и перепрограммации электрокардиостимулятора. В корпусе расположатся 4 кардиологических отделения по 40 коек в каждом и реанимация на 12 мест. Четырехэтажное здание кардиохирургического корпуса будет соединено с кардиотерапевтическим. Его площадь составляет более 8,7 тыс. кв.м, а коечный фонд - 52 места. Здесь оборудованы блок на 4 операционных, в том числе одна гибридная. Кроме того, спроектированы реанимационно-анестезиологическое отделение на 12 мест, кардиохирургическое на 12 коек, палата интенсивной терапии, отделение трансплантации и приемное отделение с кабинетами рентгеновской компьютерной томографии и рентгенографии.

Как отметил главный врач областной клинической больницы Анатолий Кулик, ввод нового кардиологического центра в Могилеве значительно уменьшит лист ожидания для пациентов с необходимостью оперативного лечения ишемической болезни. Кардиологические площади позволят поднять на новый уровень помощь пациентам с патологиями сердечно-сосудистой системы, а очередь ожидания на открытые операции на сердце сократится. Возрастет и количество кардиохирургических оперативных вмешательств - с 270 до 500 в год.

"Новые технологии позволят оперировать не только на сердце, но и на кровеносных сосудах: аорте, артериях нижних конечностей, артериях головы, - уточнил Анатолий Кулик. - Новым направлением для областного центра станут операции по радиочастотной абляции - направление хирургического лечения нарушений ритма тахиформ. Такие возможности полностью изменят обстановку. Например, мерцательную аритмию на территории области пока не лечат - пациенты с такой патологией направляются только в РНПЦ "Кардиология". Теперь операцию можно будет сделать в регионе. В кардиохирургическом корпусе разместится и отделение трансплантации. В перспективе могилевские медики освоят пересадку не только почек, но и печени".

Кроме того, значимым событием для могилевчан станет и открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в микрорайоне жилой застройки Фатина. В здании расположились специализированные спортивные залы для водных видов спорта, тренерские, кафе, раздевалки, конференц-зал на 49 мест. Построены два закрытых бассейна на 25 и 50 м общей площадью более 10,5 тыс. кв.м. Именно они будут введены во вторую очередь строительства. Большой бассейн соответствует всем международным стандартам и сможет принимать соревнования высокого уровня.

"Открытие бассейнов не только повысит посещаемость нашего комплекса, но и сделает его одним из крупнейших спортивных центров в Могилеве, - подчеркнул директор ФОКа Олег Дудко. - Практически все бассейны и крупные спортивные объекты сконцентрированы в Ленинском районе города, и жителям Октябрьского не всегда удобно туда добираться. Теперь эта проблема будет решена. На сегодня главной задачей остается создание для наших ребят комфортных условий для занятий физической культурой и спортом, а также обеспечение их профессиональными специалистами".

По словам Олега Дудко, спортивный комплекс с нетерпением ждали жители всего города. Не в полную силу объект стал работать с этого года: здесь уже действуют залы бокса и борьбы, проходят занятия по стрельбе из лука, тренировки по настольному теннису. Есть секции дзюдо, карате, тхэквондо. Сейчас в спорткомплексе по различным направлениям занимаются порядка 300 ребят, и набор еще продолжается. Для взрослых посетителей работает тренажерный зал, организованы занятия по фитнесу.-0-

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медицина Могилев
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