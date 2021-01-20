Выставка детского творчества "Соблюдаем законы дорог!" проходит в Минском дворце детей и молодежи

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деревянный светофор, инспектор ДПС из теста, елочные украшения в виде дорожных знаков - это и многое другое можно увидеть на выставке детского творчества "Соблюдаем законы дорог!", которая проходит в Минском дворце детей и молодежи. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева.

Свыше трехсот работ, выполненных руками столичных школьников 6-17 лет, представлено на суд зрителя в следующих номинациях: "Рисунок", "Плакат", "Лепка", "Мягкая игрушка", "Декоративное панно", "Поделка", "Сочинение", "Коллекция моделей", "Компьютерный рекламный ролик" и "Телесюжет". Компетентным жюри в каждой номинации будут определены лучшие работы, авторы которых получат памятные призы от организаторов мероприятия. Юные посетители могут также проголосовать за понравившуюся работу и тем самым сделать ее победителем в конкурсе зрительских симпатий. Как показывает практика, определиться с лучшей поделкой очень сложно. Ведь произведения из дерева, пластилина, бисера, пенопласта потрясают своим мастерством и фантазией.

Кроме того, гости выставки могут пообщаться с инспектором ГАИ, который расскажет о дорожной обстановке в городе, напомнит юным участникам об основных аспектах безопасности, а также ответит на все интересующие ребят вопросы.

Посетить выставку может каждый желающий до 29 января с 11.00 до 17.00. В начале февраля состоится награждение победителей, и лучшие работы отправятся представлять столицу на республиканском этапе конкурса "Соблюдаем законы дорог!".

Выставка творческих работ уже стала традиционной и проводится ежегодно. Конкурс помогает формировать у юных минчан навыки безопасного поведения на дороге и в транспорте. Продумывая сюжет той или иной композиции, ребята лучше запоминают правила дорожного движения, которые в дальнейшем они смогут применить на практике.-0-