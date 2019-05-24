Выставка "Миссия милосердия" откроется 27 мая в Национальном художественном музее

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном художественном музее 27 мая состоится торжественное открытие выставки "Миссия милосердия", посвященной 55-летию медико-социальной службы Красного Креста и международному дню медицинской сестры, сообщили БЕЛТА в БОКК.

"В экспозиции будут представлены живописные полотна из фонда Национального художественного музея, которые отражают деятельность медицинских сестер. Также на выставке можно будет ознакомиться с историческими фотографиями, архивными документами и артефактами первой половины XX века - инструментами и униформой медицинских сестер", - рассказала заместитель начальника отдела медико-социальной работы БОКК Татьяна Светлович.

На церемонии открытия пройдет вручение медали имени Флоренс Найтингейл главной медицинской сестре Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Галине Кулагиной. Наградят также отличившихся медицинских сестер милосердия БОКК знаком "Отличник здравоохранения" и почетными грамотами Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты Беларуси.

Ознакомиться с выставкой можно будет с 27 мая по 9 июня.-0-