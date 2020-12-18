Выставка новогодних поделок откроется во Дворце культуры области в Могилеве

18 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Выставка новогодних поделок по итогам регионального конкурса "Новогодняя мастерская" откроется сегодня во Дворце культуры области. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник отдела культурно-досуговой деятельности учреждения культуры Елена Табакерова.

"Творческий конкурс мы проводили в этом году впервые и не ожидали такого отклика. Всего представлено более 300 работ. Именно они и будут размещены на тематической новогодней выставке в нашем учреждении, - рассказала Елена Табакерова. - Возраст авторов работ начинается от трех лет. Есть творческая работа от 54-летнего участника".

На выставке, разделенной по возрастным категориям конкурса, можно увидеть новогодние венки, разнообразные елочки, героев сказок и вымышленных персонажей, сказочные и рождественские города. "Работы, которые можно будет посмотреть, приехали к нам со всей области, есть работа даже из Жлобина. Активными участниками стали учреждения дошкольного и дополнительного образования, школы, учреждения среднего специального образования, районные учреждения культуры и образования, детские школы искусств, жители города и всей области. Важно, что при таком обилии творческих работ и разнообразных поделок не найти двух одинаковых - все участники очень креативно подошли к конкурсу. Планируем, что в будущем наш конкурс станет новогодней традицией", - отметила Елена Табакерова.

Сегодня в 12.00 во Дворце культуры области пройдет торжественное награждение участников конкурса. После этого тематическую выставку сможет посетить любой желающий бесплатно. Она будет работать до 10 января.-0-