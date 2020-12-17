Выставка-продажа изделий ремесленников заработает в Могилеве 23 декабря

17 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Выставка-продажа изделий ремесленников "Новогоднее настроение" начнет работать в Могилеве 23 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в Музее истории Могилева.
"Это уже традиционный предновогодний проект, где представлены различные тематические изделия могилевских мастеров. Наши посетители могут не только посмотреть представленные работы, но и приобрести их", - рассказали организаторы.
В этом году на выставке будут представлены изделия ремесленников Могилевского общественного объединения "Шчырая майстэрня", любительского объединения ремесленников "Магiлеўскiя майстры", народной студии декоративно-прикладного творчества "Чараўнiцы", учащихся и учителей детских школ искусств города.
Экспозиция разместится в Выставочном зале по улице Болдина, 1, и будет работать до 10 января 2021 года.-0-