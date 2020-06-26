Выставки и марафоны поздравлений - Витебск отметит День города в онлайн-формате

26 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебск 26-28 июня отметит свое 1046-летие и 76-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

Стартует празднование сегодня возложением венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебской области на площади Победы. С экранов на площади известные жители и организации поздравят свой город.

В Витебском центре современного искусства откроют онлайн-выставку витебских художников "Портрет города". "В проекте 45 работ 20 художников, которые отображают все особенности витебского искусства, разнообразие современных и классических интерпретаций жанров изобразительного искусства. "Портрет города" - это не просто витебские пейзажи, независимо от выбранного стиля и жанра это в первую очередь сами художники, что и есть лицо города, его портрет", - отметили в центре.

В центральной библиотеке имени М.Горького состоится презентация базы данных об уроженцах и жителях Витебска, удостоенных звания Героя Советского Союза, Социалистического Труда, полного кавалера Ордена Славы.

В последующие дни в Instagram пройдет онлайн-марафон поздравлений витебчан и друзей города. Музеи в соцсетях проведут свои мероприятия, квесты, виртуальные экскурсии и викторины. В пойме реки Витьба любители самой популярной игры в мире сразятся за Кубок города по пляжному футболу.-0-