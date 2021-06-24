Выставки-ярмарки, уличные шоу и концерты - как Могилев отметит День города и День Независимости

24 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Презентация арт-объектов и уличные шоу, театрализованные экскурсии и концерты, фестиваль красок и выставка военной техники - около 50 мероприятий и акций вошли в программу празднования Дня города и Дня Независимости в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском горисполкоме.

В областном центре 28 июня для ценителей классической музыки состоятся сразу два концерта Могилевской городской капеллы - "Торжественная месса" и "Шедевры мировой классики в день рождения города". Они пройдут с участием приглашенных исполнителей - заслуженного артиста России Николая Дорожкина, а также лауреатов международных конкурсов Инны Бачевской (Санкт-Петербург) и Маргариты Писаренко (Москва). Выступления состоятся в концертном зале Центра культуры и досуга.

Насыщенным яркими мероприятиями станет 2 июля. В этот день на площадке у городской ратуши запланированы праздничный концерт "Мы - единое целое" и торжественная церемония вручения ежегодной специальной премии Могилевского горисполкома "Достижение", а на площади Звезд торжественно откроют именную звезду "Почетный гражданин города Могилева". Череду мероприятий продолжит творческая встреча с режиссером Еленой Туровой в кинотеатре "Родина" и показ первого белорусского анимационного мюзикла "Звезды седьмого неба". Завершит день открытие детской площадки по ул.Гришина в районе домов №104 и №106.

Празднование Дня Независимости 3 июля начнется с торжественного мероприятия "Абаронцам - слава!" к 80-летию обороны Могилева от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны и выставкой военной техники Вооруженных Сил Беларуси. Место проведения - мемориальный комплекс "Буйничское поле". Большой детский праздник "Улыбнись, планета, в Могилеве - лето!" будет организован в парке Подниколье, а в сквере 40-летия Победы пройдет яркий и веселый фестиваль красок "Импульс колор".

Сразу несколько тематических площадок развернутся в центре Могилева: выставка-ярмарка "Город мастеров" в сквере им. А.И. Герцена, библиотечный праздник "754 года с книгой" и экспозиция "Пасланні продкаў маёй Радзімы" на ул.Ленинской, ярмарка-продажа "Аппетитный город" в Комсомольском сквере. Возле Могилевского областного лечебно-диагностического центра пройдет гастрономический праздник от городских пищевых предприятий под общим названием "Могилевские традиции". Здесь же состоится концертная программа "Беларусь - это мы!"

Программу Дня Независимости продолжат презентация арт-объектов проекта "Могилев глазами гостей" на площадке возле Дворца бракосочетаний, концерт оркестра народных инструментов учителей Могилевской детской школы искусств №3 им. М.Н. Солдатова возле музея В.К. Бялыницкого-Бирули, конкурс самых сильных могилевчан "Все будет супер!" возле областного диагностического центра. Кроме того, могилевчанам и гостям города предложат принять участие в театрализованной экскурсии "Ожившая история" по маршруту городская ратуша - ул.Ленинская - площадь Звезд.

Завершится День Независимости в Могилеве на площади Славы. Здесь состоятся концертная программа "Сіла Радзімы - у адзінстве народа!", общереспубликанская акция "Споем гимн вместе!" и праздничный фейерверк.-0-