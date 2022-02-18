Выставку "Дембельский альбом" презентовали в Бресте

18 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском областном краеведческом музее сегодня впервые презентовали выставочный проект "Дембельский альбом", посвященный Дню защитника Отечества, передает корреспондент БЕЛТА.

Военный оркестр у входа в музей, интерактив с современным оружием в вестибюле с мастер-классом по сборке-разборке автомата и тематическая фотозона - так начинался вернисаж этой необычной выставки. Помимо знакомства непосредственно с экспозицией посетителей ждала театрализованная мизансцена "Проводы в армию" и музыкальный номер "Дембельский поезд".

Инициаторами и сценаристами проекта выступили музейные работники. Активное участие в его подготовке и проведении приняли военный комиссариат Брестской области, военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой и 111-й гвардейской артиллерийской бригад и кадеты СШ №35 Бреста.

"Изначально выставка планировалась исключительно как презентация такого интересного явления армейской субкультуры, как дембельский альбом. Мы обратились к жителям города, многие откликнулись, принесли предметы и вещи, связанные со службой в армии. И выставка разрослась. Сейчас на ней представлено более 200 экспонатов, в том числе 150 - из фондов музея, около 70 передали брестчане и военнослужащие. Без их помощи это мероприятие не было бы таким ярким и красочным", - рассказал директор краеведческого музея Алексей Митюков.

В экспозиции представлены значки и награды, военная форма разных родов войск, плакаты, открытки, солдатские блокноты, письма военнослужащих Советской армии и собственно солдатские дембельские альбомы. Их в витринах - около двух десятков, заполненных в разные годы, в разных воинских частях, располагавшихся по всему Советскому Союзу.

Начальник направления идеологической работы облвоенкомата полковник Андрей Юруть сделал небольшой экскурс в историю: "Слово "дембель" появилось сразу после Великой Отечественной войны, с тех пор повелось и прижилось в армии. Символично, что этот совместный проект стартует в Год исторической памяти, а в проект обновленной Конституции, который вынесен на референдум, в одну из статей внесен пункт о сохранении памяти о Великой Отечественной войне. Это очень важно. Чтобы воспитать защитника Отечества, нужно научить его любить свою Родину, знать свои корни и историю".

Выставка "Дембельский альбом" в областном краеведческом музее будет работать до марта. Те, кто ее уже посетил, сошлись во мнении: экспозиция будет интересна и тем, кто служит или уже отслужил в армии, и тем, кто только собирается исполнить свой воинский долг.-0-