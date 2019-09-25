Выставку к 100-летию Минской гимназии-колледжа искусств представят в галерее "Университет культуры"

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Феерия творчества", приуроченная к 100-летию Минской государственной гимназии-колледжа искусств, откроется 1 октября в художественной галерее "Университет культуры", сообщили БЕЛТА организаторы.

"В экспозицию войдут работы, выполненные учащимися гимназии-колледжа во время обучения, начиная от начальной школы и заканчивая дипломными работами выпускников, - рассказали в галерее. - Будут представлены направления, в которых работает гимназия-колледж - это декоративно-прикладное искусство (валяние, роспись по стеклу, соломоплетение, керамика), акварельная живопись, станковая графика, дизайн".

Минская гимназия-колледж искусств - уникальное учреждение, образовательная среда которого позволяет развиваться художественному вкусу и творческой одаренности каждого учащегося. Педагоги являются авторами учебных программ, образовательных проектов, победителями конкурсов профессионального мастерства, членами Союза художников, Союза дизайнеров республики. Гимназия-колледж искусств на протяжении многих лет активно сотрудничает не только с высшими учебными заведениями Минска, но и с учреждениями образования художественной направленности Польши, Литвы и России. Педагоги и ученики принимают участие в многочисленных выставках, пленэрах и встречах с художниками из разных стран.

Учащиеся успешно представляют свою гимназию-колледж на олимпиадах, научно-практических конференциях, республиканских и международных художественных конкурсах, лучшие работы включаются в каталоги международных выставок детского творчества. Персональные выставки ребят с успехом проходили в Германии, Франции, Норвегии, США, Японии, Дании, Польше. Более 40 учащихся являются стипендиатами специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.

Выставка будет работать по 20 октября.-0-