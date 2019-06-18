Выставку к 25-летию белорусского рубля покажут в Минске

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Деньги нашего времени: жизнь без лишних нулей", приуроченная к 25-летию белорусского рубля, откроется в Музее современной белорусской государственности 28 июня , сообщили БЕЛТА в музее.

"Национальная валюта - это не только важный экономический инструмент, но и один из главных символов государства и неотъемлемый атрибут его независимости. В октябре исполняется 25 лет с момента, когда Верховный Совет Республики Беларусь на законодательном уровне закрепил белорусский рубль в качестве единого законного платежного средства страны и расчетного билета Нацбанка. Это решение стало заключительным этапом в процессе обретения белорусским рублем статуса национальной денежной единицы", - отметили в музее.

Временная экспозиция отражает хронологию становления наличного денежного обращения в Беларуси на современном этапе после проведения деноминации 2016 года. "На выставке будут показаны оригиналы предметов, иллюстрирующих процесс разработки действующего банкнотного ряда и создания циркуляционных монет Нацбанка: эскизы действующего банкнотного ряда, водяные знаки, схемы размещения текстов, утвержденные образцы банкнот к производству, неразрезанные банкнотные листы, комплекты заготовок для монет и другое", - рассказали в музее. Консультативную помощь в создании экспозиции оказал Национальный банк.

Выставка "Деньги нашего времени: жизнь без лишних нулей" будет работать по 2 августа.-0-