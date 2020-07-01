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01 июля 2020, 10:03

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": В небо за мечтой, или Один день из жизни Барановичской истребительной авиабазы

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В Барановичах дислоцируется единственная в Беларуси истребительная авиационная база, которая несет круглосуточное боевое дежурство. До недавнего времени военные летчики поднимали в воздух стремительные МиГ-29. Почти полгода назад они начали осваивать современные Су-30 СМ. Корреспондентам БЕЛТА выпала уникальная возможность провести день с военными авиаторами и узнать о романтике и трудностях летной профессии.

Жизнь 61-й истребительной авиабазы можно описать несколькими словами: если полетов нет, то военные к ним готовятся. Однако за этим стоит титанический труд многих людей. К предстоящим полетам истребители готовит инженерно-технический состав. Помогают в этом военнослужащие срочной службы. В основном они работают водителями спецмашин. Подвозят кислород, топливо, другие жидкости и подают их для заправки самолетов. Свой участок работ выполняют специалисты по связи. Пилоты в перерывах между полетами штудируют теорию, прорабатывают задание сначала на земле, а потом в небе.

"Основная задача - подготовиться к несению боевого дежурства. У каждого летчика есть программа совершенствования и получения летной квалификации. То есть идет постоянное развитие, - подчеркнул командир 61-й авиабазы Юрий Пыжик. - Мы единственная истребительная авиабаза, которая несет круглосуточное боевое дежурство. Это высокая ответственность. Уровень подготовки летного и инженерно-технического состава говорит о том, что мы способны выполнить любую задачу по защите государственной границы в воздушном пространстве".

На аэродроме кипит работа. Техники скрупулезно проверяют исправность оборудования и систем самолетов. То и дело к ним для заправки подъезжают грузовики. Наше внимание привлекли ярко-голубые истребители - Су-30 СМ. "Это гордость не только нашей базы, но и Вооруженных Сил. Су-30 СМ - передовые многоцелевые самолеты поколения 4+. У них уникальные возможности. Истребитель способен вести воздушный бой, перехватывать цели на больших дальностях, наносить удары по наземным целям. Эту машину мы продемонстрировали на параде", - отметил Юрий Пыжик.

Четырьмя Су-30 СМ воздушный парк авиабазы пополнился прошлой осенью. Ожидаются поставки еще восьми таких машин. Летчики и техники прошли переобучение для работы с новыми истребителями. На них летают пилоты первой эскадрильи, их коллеги поднимают в небо МиГ-29.

Старший авиационный техник Роман Абрамович одним из первых стал работать с новой техникой. Прошлым летом он окончил военный факультет Белорусской государственной академии авиации. Сначала обслуживал МиГ-29, с октября - Су-30 СМ. "Я отвечаю за весь самолет. От моей работы зависит, как он будет вести себя в воздухе. Это и ответственность за жизнь летчика, который садится в кабину с уверенностью, что все подготовлено хорошо", - сказал лейтенант. Роман Абрамович признался, что авиация его увлекла с первых дней учебы. Вместе с любимой профессией появилось и хобби. "Как только поступил, начал заниматься авиамоделированием. Когда сам работаешь с самолетом, интересно потом собирать уменьшенные копии. Сейчас у меня 11 моделей самолетов и 2 - вертолетов. Есть практически все самолеты, которые состоят на вооружении в Беларуси, в том числе Су-30 и МиГ-29", - рассказал молодой человек о миниатюрном авиапарке.

Некоторыми самолетами, модели которых мастерит Роман Абрамович, его коллеге Сергею Глущенко довелось управлять в реальности. Первый полет был в 1999 году на Як-52. Затем поднимал в небо Л-39, Су-27, МиГ-29, теперь пилотирует Су-30 СМ. У майора уже более 20 лет стажа. По его словам, он все еще продолжает учиться летать. "Совершаем учебные, тренировочные полеты, чтобы в любой момент могли выполнить задачи по охране государственной границы в воздушном пространстве Беларуси. Готовимся летать всю жизнь. Каждый раз нужно совершенствоваться, узнавать что-то новое", - заметил он и добавил, что полет может длиться от 15 минут до 1,5 часов.

На аэродроме 61-й авиабазы экипажи круглосуточно находятся на боевом дежурстве. По сигналу летчики в короткие сроки должны занять место в кабине и по команде выполнить взлет. По словам майора, ситуации могут возникнуть разные. Например, истребителю нужно найти нарушителя воздушного пространства и принудить его к посадке. "Беларусь - транзитная страна, у нас над головами по воздушным трассам летает много пассажирских и грузовых самолетов. Если кто-то из них не выполняет правила полета (отклонился от маршрута или не вышел на связь), поднимается дежурное звено. При неповиновении судна-нарушителя можем применить оружие. Но до такого, как правило, не доходит", - пояснил Сергей Глущенко.

Все движения в полете пилоты доводят до автоматизма: в воздухе нет времени на обдумывание стрессовой ситуации. Поэтому алгоритм действий на каждый случай они оттачивают на тренажере. Он выглядит как кабина реального самолета. Вокруг установлены экраны, на которые проецируется изображение заданной местности. "В некоторых случаях, которые могут возникнуть в полете, счет идет на секунды. Это большая ответственность, ведь истребитель летит над головами людей. Его нельзя, как машину, остановить у обочины, поднять капот и подергать за провода. Если у самолета что-то отказывает, он продолжает двигаться. В полете такое происходит нечасто, но вероятность всегда есть", - заметил пилот.

Служба военных летчиков, мягко говоря, тяжелая. Каждый раз в полете они испытывают серьезные физические нагрузки. Но они готовы снова и снова садиться за штурвал самолета, потому что влюблены в небо.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

Фото Вадима ЯКУБЁНКА,

БЕЛТА.-0-

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