За 15 минут проголосовали 5 человек: Неверов в числе первых досрочно принял участие в референдуме

22 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гомельской областной избирательной комиссии по проведению референдума, председатель областного объединения профсоюзов Алексей Неверов одним из первых принял участие в досрочном голосовании, передает корреспондент БЕЛТА.

Участок №36 расположен в средней школе №72 в одном из микрорайонов-новостроев областного центра. С самого утра здесь все готово к старту досрочного голосования по референдуму. С учетом всех требований опломбировали урну для бюллетеней, в очередной раз перепроверены списки. К открытию участка подошли с креативом: дружеские объятия, душевная речевка.

За первые 15 минут на участке проголосовали 5 человек. В числе первых отдал свой голос и Алексей Неверов. "Сегодня первый день досрочного голосования. Прибытие на участок досрочно считаю очень удобным для граждан. Основной день референдума - воскресенье: у кого-то могут быть дела, жизненные ситуации, занятость по работе. Я приехал на участок, чтобы проголосовать, потому что основной день голосования - мой рабочий день. И выбрал удобное время, когда могу отдать свой голос за дальнейшее развитие нашей страны", - рассказал он.

Комментируя предлагаемые конституционные нововведения, председатель Гомельской областной избирательной комиссии по проведению референдума отметил, что невозможно выделить отдельно какой-то блок или статью. "Все изменения в проекте новой редакции Конституции важны, в любом разделе. К примеру, раздел "Личность, общество, государство" - это жизненные статьи, которые получали большой отклик у населения во время обсуждения на диалоговых площадках. Политическая жизнь, формирование ВНС как органа представительной власти, изменения в части полномочий Президента - важно все, поэтому нельзя отдельно выделить проект какой-то статьи. Каждая из них отражает часть нашей обыденной жизни", - подчеркнул Алексей Неверов.

В Гомельской области более 1,06 млн граждан включены в списки для голосования на референдуме.-0-