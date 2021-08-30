За выходные в Минске зарегистрировано 95 ДТП

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные в Минске зарегистрировано 95 ДТП, в которых четыре участника дорожного движения получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 23 автолюбителя, 417 оштрафованы за превышение скорости. Сотрудники ГАИ пресекли 69 фактов управления транспортными средствами бесправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 79 водителей.

Правила дорожного движения нарушили 203 пешехода, 23 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения.

Инспекторы пресекли 31 нарушение ПДД водителями мототранспорта.

С 25 августа по 5 сентября в республике проходит акция "Внимание - дети": водителям всех транспортных средств при движении в светлое время суток необходимо включать ближний свет фар или дневные ходовые огни.-0-