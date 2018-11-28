28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забег Санта-Клаусов впервые пройдет в Минске 15 декабря, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

В праздничном марафоне Santa Run Minsk, который состоится возле Цнянского водохранилища, смогут принять все желающие. Им предложат выбрать одну из четырех дистанций - 1,5, 5, 10 или 15 км. Трасса пройдет вокруг водоема, обязательное условие - наличие костюма Санты или другого праздничного наряда.

Чтобы зарегистрироваться на забег, нужно заплатить регистрационный сбор. Организаторы рассчитывают собрать не менее 500 участников. Все они получат новогодние открытки, которые смогут отправить близким, а спортсмены на 5, 10 и 15 км также электронные чипы для точного определения потраченного на забег времени, питьевую воду, горячий чай с печеньем и мандаринами.-0-