Забег в лабиринте проведут 8 ноября на стадионе "Динамо"

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забег LABYRINTH RUN состоится 8 ноября на Национальном олимпийском стадионе "Динамо". Принять участие в соревновании могут взрослые и дети, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела организации мероприятий "Динамо" Дмитрий Демидик.

"Мы проводим такое мероприятие впервые. Когда разрабатывали программу, решили изучить мировой опыт организации подобных забегов, но ничего не нашли. Его особенность в том, что он непривычен для большинства своим форматом - участники будут бегать в лабиринте. Никаких указателей в нем не предусмотрено, поэтому если человек повернет не туда и упрется в стену, ему придется возвращаться и искать другой путь. Главная цель - пройти лабиринт и дойти до финиша", - рассказал Дмитрий Демидик.

На взрослую дистанцию допускаются участники, которые достигли 16 лет. Старшей возрастной категории предстоит преодолеть 3 км трассы. Для детей организовали путь легче. Принять участие могут девочки и мальчики с 4-летнего возраста. Им в лабиринте необходимо преодолеть 500 м. -0-