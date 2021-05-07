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07 мая 2021, 11:58

Леонид Заяц: мы будем помнить подвиги предков и бороться за светлое будущее наших потомков

Леонид Заяц. Фото из архива
Леонид Заяц. Фото из архива
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7 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Мы будем помнить подвиги предков в Великой Отечественной войне и бороться за светлое будущее наших потомков. Об этом сказал председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время торжественного мероприятия, посвященного Дню Победы, которое прошло в Могилевском областном госпитале инвалидов Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Дорогие сотрудники, уважаемые присутствующие. Я искренне рад, что имею возможность в преддверии Дня Победы от лица Могилевского облисполкома поздравить вас, а в вашем лице ваших родных и близких. Хочу пожелать, чтобы на жизненном пути никогда не встречались такие испытания, которые выпали на долю белорусского народа в годы войны. Чтобы мы жили в мире и согласии, гордились подвигом своих отцов и дедов, которые подарили нам независимую жизнь, - отметил Леонид Заяц. - Сегодня мы вспоминаем тех людей, кто ценой своих жизней принес нам Победу. Мы знаем из истории, какие последствия могли ждать страны СССР, какие чудовищные механизмы уничтожения наших людей были придуманы. Но благодаря подвигу наших предков это, к счастью, не случилось. И благодаря героизму наших предков мы имеем такое прекрасное настоящее. А за будущее мы будем вместе с вами бороться, чтобы оно было действительно светлым для наших детей, внуков и всего белорусского народа".

Поздравить сотрудников и пациентов госпиталя приехали представители Могилевского облисполкома и горисполкома, общественных организаций, объединений города, области и передали администрации учреждения здравоохранения денежные сертификаты на улучшение материально-технической базы, общей суммой более Br35 тыс.

На сегодняшний день в областном госпитале работают четыре стационарных отделения: три терапевтических на 150 коек и одно неврологическое на 50 коек. Главный врач учреждения здравоохранения Василий Артеменков сказал, что здесь ежегодно проходят лечение более 5 тыс. пациентов.

Во время торжественного мероприятия Леонид Заяц посетил палаты ветеранов и участников войны, где поздравил их с наступающим праздником и передал подарки. А после гости возложили цветы к мемориалу памяти пациентов Могилевской психиатрической больницы, убитых немецкими оккупантами в 1941-1942 годах.

"Наша страна изранена вдоль и поперек. Наверное, нет и метра земли, который не полит кровью наших соотечественников. Убежден, что было принято правильное решение Президентом и дано поручение Генеральной прокуратуре о возбуждении уголовного дела относительно геноцида против белорусского народа. Необходимо выявить этих преступников, назвать их имена, чтобы люди знали, от каких палачей погибал наш народ. Есть возможность в некоторой степени отрезвить наш народ и напомнить, что нацистские методы принесли беду и боль нашему народу. Во исполнение этого поручения в Могилевском облисполкоме создана рабочая группа", - отметил Леонид Заяц.

В Могилевской области находятся 123 захоронения, где покоятся расстрелянные мирные жители. В результате работы группы были обнаружены дополнительные места таких трагедии. "В последующим будут названы имена карателей. Чтобы люди понимали, что сегодня нужно беречь мир, воспитывать молодежь, ответственной за свою судьбу и судьбу страны", - подчеркнул Леонид Заяц.-0-

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