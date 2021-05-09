Заяц: подвиг наших предков никогда не угаснет в истории страны

9 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Подвиг наших предков никогда не угаснет в истории страны. Таким мнением поделился председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время торжественного мероприятия, посвященного Дню Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы всегда отмечаем День Победы торжественно и всенародно, все вместе. Это наша память и гордость, история нашей страны, история каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам отцы, деды, прадеды,- отметил Леонид Заяц. - Мы преклоняемся перед великим поколением победителей. Их вклад в Победу бесценен. Они спасли Отечество, жизнь будущих поколений, освободили Европу, защитили мир, восстановили города и села, добились грандиозных свершений. Время не властно перед их мужеством, единством, достоинством и стальной силой духа. Подвиг наших предков никогда не угаснет в истории. И этим подвигом мы воспитываем лучшие качества нашего молодого поколения, наших людей. Мы никогда не должны забывать, какой ценой достался нам мир. Они спасли наше настоящее, наше будущее".

Леонид Заяц

Гостями торжественного мероприятия на площади Славы стали представители Могилевского облисполкома и горисполкома, депутатских корпусов, общественных объединений, предприятий и организаций города, ветераны, молодежь и жители областного центра. Они возложили венки и цветы к вечному огню и почтили минутой молчания память погибших.

"В первую очередь этот праздник - со слезами на глазах. Те подвиги, которые совершали наши деды, прадеды, а для кого-то уже прапрадеды, забывать не стоит никогда. Именно благодаря им мы живем в красивой, суверенной Беларуси. Мы живем под чистым небом, можем радоваться каждому дню. И это заслуга наших смелых, отважных предков", - поделилась студентка МГУ имени А.А.Кулешова Дарья Франтикова.

В это же время на площади начала работать выставка военной техники. Здесь же прошла республиканская акция "Беларусь помнит". Ее участники держали более 1 тыс. портретов погибших во время Великой Отечественной войны героев.

Для гостей и жителей Могилева учреждения культуры города и области подготовили праздничный концерт "В сердцах поколений - Великая Победа!".-0-

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Фото Олега Фойницкого