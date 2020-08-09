Заяц: сегодня мы выбираем безопасное настоящее и светлое будущее наших детей

9 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сегодня мы выбираем безопасное настоящее и светлое будущее наших детей. Таким мнением с журналистами поделился председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц после голосования на избирательном участке №32 в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

Леонид Заяц на избирательном участке №32 в Могилеве

"Выборы Президента - особая веха в жизни нашего государства. Народ сегодня избирает себе руководителя, чтобы дальше мирно жить и трудиться, созидать, строить свое будущее, развивать экономику, улучшая свое благосостояние, - подчеркнул Леонид Заяц. - За прошедшее время в нашей стране многое было сделано. И сегодня мы выбираем безопасное настоящее и светлое будущее для наших детей, внуков и правнуков. Мы голосуем за дружественную внешнюю политику, за добрососедские отношения с другими странами. И это нужно сохранить".

Как рассказала председатель избирательной комиссии Ольга Попова, всего на этом участке почти 2,6 тыс. избирателей. "На нашем участке 43% избирателей приняли участие в выборах Президента во время досрочного голосования. Активно голосовали как люди старшего возраста, так и молодежь", - отметила Ольга Попова.

Избирательный участок №32 в Могилеве разместился в учебно-педагогическом комплексе детский сад - средняя школа №12. Как отметила директор учреждения образования Марина Зуборенко, этот год для школы особенный: она принимает избирателей в обновленном здании. "В этом году продолжилась вторая очередь реконструкции нашей школы. Изменился внешний вид холла, заменили инженерные сети, сантехнику, полы. Школа стала более современной и светлой, - рассказала Марина Зуборенко. - Мы уже снесли старое здание, где размещался спортивный зал. Третья очередь реконструкции - появление нового спортивного комплекса. Его строительство запланировано на следующий год".

Во время голосования на избирательном участке №35 в Могилеве

В школе также сделают новый класс военной подготовки, тир, мастерские обслуживающего и технического труда, добавятся еще пять классов.

"Мы очень рады, что руководство области и города уделяет нашему учреждению много внимания. Нравится обновленная школа учащимся и их родителям, - рассказала Марина Зуборенко. - За это лето мы увеличились на один класс - теперь их стало 13. Сейчас у нас 89 дошкольников и 275 школьников. Здесь работает единственный в городе класс военно-патриотического воспитания. И в наших смелых планах на будущее - на обновленной и современной базе создать центр допризывной подготовки. У нас есть квалифицированные кадры и все необходимые средства, чтобы проводить такую работу на высоком уровне".

"К каждой важной дате мы стараемся делать для жителей города нужные подарки. Мы обещали, что 1 сентября дети в этой школе придут в обновленное здание - договорились со строителями и закончили ремонт раньше срока, - отметил председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев. - Люди приходят на привычный избирательный участок и приятно удивляются тому, как теперь выглядит школа. Это яркий пример того, что социальной сфере в Могилеве и всей республике в целом уделяется должное внимание. И сегодня все вместе мы будем голосовать за наше будущее - мирное, спокойное и стабильное государство".-0-

Фото Олега Фойницкого