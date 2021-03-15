Заяц: важно не просто зваться гражданином, но и делами подтверждать этот статус

15 марта Могилев /Корр. БЕЛТА/. Важно не просто зваться гражданином, но и делами подтверждать этот статус. Такое мнение высказал председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время акции "Мы - граждане Беларуси!", которая прошла во Дворце культуры области в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочется поздравить всех жителей нашей области с Днем Конституции. Именно Конституция позволила очень эффективно развить наше государство, сделать его независимым, безопасным. Хочется отметить, что важно не просто называться гражданином Беларуси, но и своими делами подтверждать этот статус. Трудом укреплять свою малую родину, свое государство. Человека не должно покидать чувство патриотизма, долга и ответственности, - отметил Леонид Заяц. - Конституция заложила основные и важные права для каждого человека в нашей стране, она дает возможность реализоваться и найти свой путь в жизни. Вместе с тем важно помнить, что безопасность нашей страны, ее доброе имя зависят от каждого из нас. И мои напутственные слова молодежи нашего региона были такими, чтобы из каждого из них вырос достойный взрослый, который будет патриотом своей малой родины, всего государства. Который своим трудом и делом будет развивать нашу страну и делать ее лучше. Совместными усилиями мы сможем сохранить и приумножить все, чего уже успела достичь Беларусь за годы своей независимости".

Леонид Заяц (в центре)

В торжественной обстановке во Дворце культуры области свои первые паспорта получили отличники учебы, победители творческих конкурсов и предметных олимпиад, активисты и спортсмены всего региона - почти 30 достигших 14-летия учеников школ и гимназий из разных уголков Могилевской области. Одной из них стала Анастасия Волчкова из быховской гимназии. "Я очень активный человек и стараюсь участвовать во всех мероприятиях в гимназии, в творческих конкурсах и предметных олимпиадах - есть много призовых мест. Особенно нравится биология. С будущим уже определилась: хочу поступать в медицинский. Ситуация в мире в прошлом году только укрепила во мне желание спасать жизни: самоотверженный пример наших медиков вдохновляет, - поделилась гимназистка. - Конечно, очень приятно, что меня сюда пригласили и в такой торжественной обстановке вручили паспорт. Мне кажется, это большая честь. Есть возможность познакомиться с другими ребятами, пообщаться. А еще такие мероприятия позволяют гордиться своими успехами: нас заметили и отметили, значит, мы все идем в верном направлении и впереди будет еще много побед и свершений".

Еще одним участником торжества стал ученик гимназии №1 в Горках Богдан Абушенко. "Я активно занимаюсь спортом: с детского сада играю в хоккей. У нашей команды много побед, меня часто отмечают как лучшего игрока. И будущее свое хочу связать с хоккеем. Но и про учебу не забываю, стараюсь все поддерживать на высоком уровне, - рассказал Богдан Абушенко. - Вручение паспорта в такой обстановке это интересно и здорово. Потому что так взрослые поддерживают наши стремления, отмечают наши успехи".

А вот Роман Казаков из кричевской школы №5 уверен, что такие мероприятия вдохновляют на дальнейшие победы. "Я активный участник жизни школы. Участвую в волонтерском движении БРСМ, стараемся помогать людям. Вручение паспорта - важный момент в жизни школьника. Ведь осталось совсем немного, и нас будет ждать взрослая жизнь. И мне кажется, такие мероприятия важны для подрастающего поколения - это, наверное, своеобразная благодарность взрослых за нашу работу, за наши первые, пусть и небольшие, но такие важные успехи и победы", - поделился школьник.

Свою историю получения паспорта рассказал и председатель Могилевского облисполкома. "Я получал свой первый паспорт не в такой красивой и торжественной обстановке. Все было намного скромнее. Я помню чувство гордости, когда мне отдали мой паспорт. Это значило, что мы стали взрослыми и перед нами начинает открываться дорога уже в самостоятельную жизнь. Наши отцы и деды учили нас всегда и во всем оставаться людьми, уметь трудиться на благо своей страны. Этот наказ продолжает быть актуальным и сегодня", - отметил Леонид Заяц.

После торжественной церемонии прошел небольшой творческий концерт, участниками которого стали коллективы и солисты Дворца культуры области, а также заслуженный коллектив Беларуси "Могилевская городская капелла" и заслуженный любительский коллектив Беларуси образцовый эстрадный театр-студия "Радуга".-0-

Леонид Заяц вручает паспорт Юлии Петреченко

Леонид Заяц вручает паспорт Матвею Дещени

Екатерина Бут-Гусаим, Анастасия Попок, Ксения Ивчик

Фото Олега Фойницкого