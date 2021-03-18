Законодательство о местном управлении надо совершенствовать - представитель Конституционной комиссии

18 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Законодательство о местном управлении и самоуправлении нуждается в совершенствовании. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА представитель Конституционной комиссии, председатель Пружанского районного Совета депутатов Николай Кудравец.

"Нынешняя Конституция - грамотно составленный документ, но он уже нуждается в некоторых изменениях. От жителей региона, на диалоговых площадках поступали предложения по изменениям в основной закон. Нужно рассмотреть их более детально, - сказал председатель Пружанского райсовета. - На мой взгляд, нужно коснуться темы местного управления и самоуправления, в частности статуса и роли депутатов сельских Советов".

Николай Кудравец обратил внимание на то, что председатель сельского Совета и исполкома - один и тот же человек. Звучат предложения об упразднении сельсоветов, о том, чтобы передать их функции сельисполкомам, которые могут быть переименованы в администрации. "Хотелось бы, чтобы эта позиция нашла свое отражение в основном законе. На селе есть проблема: из-за урбанизации иногда сложно сформировать состав депутатов. Я бы больше уделил внимания работе старост - первых помощников председателей сельсоветов. Институт старост надо бы развивать, поддерживать этих людей материально. Конечно, есть немало активных людей, которые вместе с односельчанами готовы делать хорошие дела на своей земле. Однако материальный стимул должен быть", - убежден Николай Кудравец.

На его взгляд, эти вопросы нужно решить и прописать конституционно, чтобы потом отразить в законе о местном управлении и самоуправлении.-0-