Лукашенко подписал указ о Конституционной комиссии: в составе 36 человек, председатель - Миклашевич

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №105 о Конституционной комиссии. Документ принят для реализации положений резолюции VI Всебелорусского народного собрания. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Созданной Конституционной комиссии поручено разработать предложения по изменению Конституции Беларуси и обеспечить их всенародное обсуждение. Она наделена правом при необходимости задействовать в работе руководителей и специалистов государственных органов и иных организаций.
До 1 августа 2021 года Конституционная комиссия должна представить Президенту Беларуси выработанные предложения по изменению Основного закона страны для последующего их вынесения на республиканский референдум.
В состав Конституционной комиссии вошли 36 человек. Это представители государственных органов, юридической науки, общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы - заслуженные и авторитетные люди, имеющие активную гражданскую позицию. Руководить работой комиссии будет председатель Конституционного суда заслуженный юрист Беларуси Петр Миклашевич. Его заместители на посту председателя комиссии - председатели Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Владимир Андрейченко и Наталья Кочанова.
В состав Конституционной комиссии также вошли парламентарии: сенаторы Олег Руммо, Татьяна Рунец, Сергей Сивец и депутаты Светлана Любецкая, Игорь Марзалюк, Валентин Семеняко.
Вырабатывать предложения по изменению Основного закона в составе комиссии будут и представители органов местного самоуправления. В их числе председатели Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров, Новополоцкого городского Совета депутатов Олег Буевич, Калинковичского районного Совета депутатов Виктор Замостик, Пружанского районного Совета депутатов Николай Кудравец и Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая.
Из числа представителей реального и финансового секторов экономики в комиссию вошли генеральный директор научно-технологической ассоциации "Инфопарк" Владимир Басько, председатель правления ЗАО "БСБ Банк" кандидат экономических наук Сергей Дубков, генеральный директор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Валерий Иванкович, гендиректор ООО "Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко" заслуженный работник промышленности Беларуси Николай Мартынов, председатель правления СПК "Агрокомбинат Снов" заслуженный работник сельского хозяйства Беларуси Николай Радоман.
Общественные объединения в Конституционной комиссии представлены председателем Белорусского союза женщин Еленой Богдан, директором информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрием Воскресенским, председателем Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Егором Макаревичем, председателем Белорусского республиканского союза юристов Валерием Мицкевичем, первым секретарем ЦК Компартии Беларуси Алексеем Соколом, директором информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александром Шпаковским.
Из числа представителей науки и образования в состав комиссии включены заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ доктор юридических наук, заслуженный юрист Беларуси Григорий Василевич, преподаватель-стажер кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Божена Еремич, заместитель председателя Конституционного суда доктор юридических наук Наталья Карпович, доцент кафедры конституционного права юридического факультета БГУ кандидат юридических наук Татьяна Масловская, замдекана юридического факультета БГУ кандидат юридических наук Артем Пухов, главный советник отдела экономического анализа управления внутренней политики Белорусского института стратегических исследований кандидат юридических наук Екатерина Речиц, заместитель директора Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь - руководитель Института правовых исследований кандидат юридических наук Елена Семашко.
Сферы культуры и спорта в составе Конституционной комиссии представляют ректор Белорусской государственной академии музыки доктор искусствоведения Екатерина Дулова, художественный руководитель заслуженного коллектива Республики Беларусь "Театр-студия киноактера" народный артист Республики Беларусь, заслуженный деятель искусств Александр Ефремов, мастер спорта, член национальной команды Беларуси по инваспорту Алексей Талай, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта, заслуженный мастер спорта Наталья Цилинская.-0-
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