Закрепляемость молодых специалистов в Гомельской области выросла почти на 15%

26 сентября, Тихиничи /Корр. БЕЛТА/. Среднеобластной показатель закрепляемости молодых кадров в юго-восточном регионе страны вырос с 55,5% в 2013 году до более 70% в 2017-м. Об этом сообщил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей во время I Форума сельской молодежи региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Соловей подчеркнул, что в области делается все возможное, чтобы молодые специалисты закреплялись на первом рабочем месте, создавали семьи и вкладывали полученные знания и умения в копилку достояний района. Пока же показатель закрепляемости в сельском хозяйстве немного ниже, однако остается на уровне общереспубликанского.

По мнению губернатора, молодежь является стратегическим ресурсом для развития всех отраслей, включая агрокомплекс. "Условия труда, заработная плата, жилье - важные составляющие комфортной жизни на селе. И только вместе с молодыми людьми можно создать их, выработав стратегию развития", - сказал Геннадий Соловей. При этом важно вовлекать молодежь с самого раннего возраста, показывая на примерах родителей и профессионалов своего дела их значимость.

Ресурсы для развития отрасли есть. По словам председателя облисполкома, точное земледелие, GPS-навигация - прогрессивные технологии, которые доступны и уже применяются в Беларуси.

Также в открытом разговоре Геннадий Соловей рассказал молодым людям о своем трудовом пути, который начинался в 1970-е годы в сельском хозяйстве. Искренний посыл нашел отклик у аудитории. Молодежь интересовалась мнением губернатора по поводу возможности назначения на руководящую должность молодого специалиста, перспективами развития сельской территории в плане строительства жилья. Поделился председатель облисполкома и отношением к спорту, рассказал, какое место он занимает в его жизни. "Человек, который здоров духом, может принести больше пользы области и стране", - констатировал он, указав, что в регионе многое делается для развития спортивной инфраструктуры. Только в этом году открыты бассейн в Мозыре, лыже-роллерная трасса в Гомеле и другие объекты.

Встреча завершила насыщенный день форума и прошла в формате диалога. Молодые люди смогли задать интересующие их вопросы напрямую главе региона в режиме открытого микрофона. Геннадий Соловей подчеркнул, что он всегда открыт к общению с молодежью в любом формате.

Пяти молодым семьям вручили подарки от облисполкома. Так, награждены супруги Дмитрий и Ольга Горбачевы, которые трудятся ветеринарными врачами в СПК "Дружба-Автюки" Калинковичского района, Даниил и Анастасия Руденок, чья трудовая биография связана с ОАО "Калининский" Добрушского района, Дмитрий и Вероника Фотьевы из Кормянского льнозавода ОАО "Гомельлен". Также награждены Сергей и Елена Гвоздовы, работающие в ОАО "Некрашинский" Октябрьского района и Антон и Ольга Гайковы, которые трудятся в КСУП "Агрокомбинат Холмеч" Речицкого района.

Ответное приветствие для главы региона - символ Рогачевской земли, мира и благодати - плетеный рог на память о встрече.

В Гомельской области проживают около 1,5 млн человек, из них в возрасте от 14 до 31 года - свыше 270 тыс., или пятая часть всего населения. Ежегодно в народно-хозяйственный комплекс региона вливаются до полутора тысяч молодых специалистов.

Форум сельской молодежи собрал около 100 молодых специалистов АПК региона. Участники посетили машинно-тракторный парк ОАО "Тихиничи", экомузей "Беларуская лялька", где смогли поучаствовать в свадебном обряде. Ознакомились с деятельностью ОАО "Рогачевский МКК", задав вопросы профессионалам в производственных цехах.

Идея проведения форума принадлежит Президенту Беларуси. Основная цель мероприятия - создание условий для повышения социальной и экономической активности сельской молодежи Гомельской области, а также определение форм сотрудничества органов власти, образовательных учреждений, коммерческих и общественных организаций в работе по социальному развитию села, формированию кадрового резерва агропромышленного комплекса, популяризации сельскохозяйственного труда и сельского образа жизни. Организаторы форума - Гомельский облисполком, областная организация профсоюзов агропромышленного комплекса.-0-