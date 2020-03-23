Запас масок в госаптеках Гродненской области превышает 70 тыс. штук

23 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Запас масок в государственных аптеках Гродненской области превышает 70 тыс. штук и постоянно увеличивается. Аптеки региона готовы удовлетворить спрос на этот товар, сообщила сегодня во время брифинга начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Елена Кроткова, передает корреспондент БЕЛТА.

При этом спрос на маски снижается. Аналогичная картина с дезсредствами.

"Ажиотаж спал, запасы люди себе создали. Для нас увеличение продаж, с одной стороны, хороший знак: жители области не безразличны к своему здоровью, внимательно относятся к рекомендациям и советам", - отметила Елена Кроткова. Она подчеркнула, что большое внимание уделяется именно профилактике. И очень высока в ней роль самих граждан. Советы просты: избегать людных мест, соблюдать личную гигиену и респираторный этикет. В случае выявления симптомов инфекции нужно остаться дома и вызвать врача.

Дополнительные меры в области приняты в местах скопления людей, в том числе на железнодорожных и автобусных вокзалах. Обрабатываются дезсредствами вагоны поездов, автобусы городских и междугородних маршрутов. В центре внимания также торговые объекты, места общепита, банковские учреждения, отделения связи. Речь идет прежде всего о дополнительной обработке, проветривании помещений, использовании дозаторов с антисептиками. Объектам общепита, кроме того, рекомендовано уменьшить количество посадочных мест, чтобы соблюдался безопасный интервал между посетителями. В пунктах пропуска на границе с Литвой и Польшей увеличено количество сотрудников санэпидемслужбы. Обследуются все въезжающие в страну. Только 22 марта было обследовано около 2 тыс. человек, большинство из которых - дальнобойщики.

"Сейчас все учреждения здравоохранения в полной готовности. Имеется достаточное количество ИВЛ-аппаратов, наркозно-дыхательной аппаратуры. Создан запас кислорода на 40 суток, все точки подключения к кислороду в рабочем состоянии. Имеется 350 инфекционных коек, свыше 200 реанимационных. Хватает в регионе и необходимых для лечения препаратов", - отметила Елена Кроткова. Если говорить о кадрах, то в учреждениях здравоохранения работают почти 400 реаниматологов. Медики постоянно проходят обучение, в том числе по таким направлениям, как диагностика, лечение инфекции.

Открыли в регионе и горячую линию по коронавирусу. На вопросы по эпидситуации и мерах профилактики готовы ответить специалисты областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по телефону 8 (0152) 75-57-07 (с 8.30 до 17.00), на вопросы по оказанию медпомощи - врачи областной инфекционной больницы по телефону 8 (0152) 43-52-09 (круглосуточно).-0-