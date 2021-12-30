Заплывы по Мухавцу и обливание водой: фестиваль закаливания проведут в Бресте 7 января

30 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 7 января проведут зимний фестиваль закаливания, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела спорта и туризма горисполкома Олеся Округ.

Мероприятие станет частью программы трехдневного фестиваля-ярмарки "Берестейские сани". Все закаляющее действо пройдет на набережной в районе ресторана "Ташкент". Зрелищными обещают стать заплывы по реке Мухавец на 50 м и 100 м. Организаторы ожидают около 50 участников из разных регионов Беларуси.

"Проводим фестиваль совместно с республиканской и областной федерациями закаливания и зимнего спортивного плавания. Работаем с профессиональными "моржами" - они наши основные участники. Конечно, если появятся другие желающие проплыть, не будем отказывать. Но люди должны понимать, что к заплывам нужно подготовиться. Все-таки открытая вода, она очень холодная, плюс течение - это может быть опасным для здоровья", - обратила внимание Олеся Округ. Она добавила, что обязательно будет организовано дежурство сотрудников ОСВОД, скорой медицинской помощи.

Второй локацией станет площадка для закаливания. Там установят бочки с холодной водой для обливания. Поучаствовать смогут все желающие. С собой только нужно будет взять купальные костюмы и полотенца. Раздевалки обустроят на летней веранде "Ташкента". Планируется установить и баню, где люди после водных процедур смогут погреться. Будет работать полевая кухня.

"Думаю, фестиваль может стать изюминкой праздника. Зрелищным он будет однозначно. Когда мы проводили чемпионат по зимнему плаванию на гребном канале, приезжали профессиональные спортсмены, но были и любители, которые впервые поучаствовали. Люди остались довольны", - отметила Олеся Округ.-0-