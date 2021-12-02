Запрещенные кондитерские изделия продавались в Могилеве под новыми документами

2 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Ранее запрещенные к ввозу и реализации кондитерские изделия обнаружили в продаже в Могилеве. Они сопровождались действующими документами об оценке соответствия, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

"Во время проверки одного из ИП в продаже были обнаружены кондитерские изделия пирожное заварное "Кольцо" и печенье с глазурью "Чеховские грибочки". Вся продукция - российского производства. Ранее эти кондитерские изделия были запрещены к ввозу и реализации на территории Беларуси, поскольку не соответствовали техническим регламентам по безопасности, - рассказали в Госстандарте. - Действие деклараций о соответствии, сопровождавших продукцию, было прекращено на территории страны. Однако продукцию вновь завезли в Беларусь. В этот раз с другими декларациями о соответствии".

По итогам проверки Госстандарт прекратил действие деклараций о соответствии, с которыми указанная продукция поступила в розничную торговлю. "Выявленная партия изъята из обращения. При повторном обнаружении ее в продаже индивидуальный предприниматель будет нести административную ответственность", - отметили в Госстандарте.-0-